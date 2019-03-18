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Музыка

Директор Киркорова прикрылся адвокатом

18 Марта 2019 в 15:19
Директор Киркорова прикрылся адвокатом
Геннадий Рыбак отказался комментировать новый иск против артиста и его адвоката, который намерены подать французский музыкант Дидье Маруани и представляющий его интересы адвокат Евгений Тарло.

Директор Филиппа Киркорова Геннадий Рыбак не стал комментировать новый иск против артиста и его адвоката Александра Добровинского. По его словам, об этом может публично говорить сегодня только адвокат. 

«Добровинский. Все комментарии оттуда», - заявил он корреспонденту НСН.

Ранее на пресс-конференции НСН глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Евгений Тарло заявил, что помимо уже поданного против Киркорова иска о нарушении авторских прав готовится иск против адвоката Александра Добровинского, который в 2016 году обвинил Маруани в вымогательстве.

Тогда французского музыканта и представлявшего его интересы адвоката Игоря Трунова задержали в отделении «Сбербанка», где предполагалось заключить мировое соглашение между Маруани и Киркоровым. По его условиям, российский исполнитель должен был выплатить компенсацию французу.

Вместо этого Киркоров и его адвокат обвинили другую сторону в вымогательстве. Позже правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело в отношении Маруани.

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