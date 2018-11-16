Чемпион мира по гимнастике рассказал «Подъёмникам» о «выступательном весе»

Артур Далалоян выступил в утреннем эфире на НАШЕм Радио.

В пятницу гостем утреннего эфира на НАШЕм Радио стал российский гимнаст, двукратный чемпион мира, четырёхкратный чемпион Европы, МСМК Артур Далалоян.



С 48-го Чемпионата мира по спортивной гимнастике 2018, который проходил в Катаре, наша сборная привезла 7 медалей, и 5 из них добыл для страны Артур. Такого успеха сборная РФ по спортивной гимнастике не добивалась с далекого 1999 года, когда за страну выступали легендарный Алексей Немов. Артур рассказал «Подъёмникам» о том, что с впечатляющим результатом его поздравил сам президент РФ Владимир Путин:

«Президент прислал телеграмму с благодарностью, с почетом. Я был очень рад, меня это очень сильно подстегнуло!», - признался спортсмен.

Артур рассказал Александру Бону, Тане Борисовой и Игорю Панькову о режиме во время сборов, когда гимнасты живут на тренировочной базе: так, в стандартном рабочем дне у спортсменов 3 тренировки в день, две из них по два с половиной часа, а первая, часовая, проводится даже до завтрака. Гость эфира также пояснил, что во время сборов придерживается специальной диеты, исключающей жирные и сладкие продукты. Впрочем, такой суровый для обычного человека режим жизни совершенно не сказывается на жизнелюбии и оптимизме Артура.

«Я думаю, я более, чем счастливый человек: у меня есть любимая девушка, хорошее здоровье; мои родные живы-здоровы, у меня есть цели. Жизненные сложности… все преодолимы!», - жизнерадостно заявил гимнаст в эфире НАШЕго Радио.

Во сколько лет оптимально начинать спортивную карьеру, сколько получают тренеры – заслуженные мастера спорта, и что значит «выступательный вес» у спортивных гимнастов, можно узнать на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции!