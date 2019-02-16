Чартова Дюжина: Номинацию «Солистка» вручили Светлане Сургановой

В «Ледовом Дворце» в Санкт-Петербурге проходит XII Ежегодная национальная премия «Чартова Дюжина» 2019.

Впервые за 12-летнюю историю ежегодная музыкальная премия «Чартова Дюжина» проходит в эпицентре зарождения отечественной рок-музыки – Санкт-Петербурге. На смену ведущим утреннего шоу «Подъемники» на «Нашем радио» Александр Бон и Игорь Паньков на сцену вышли ведущие из Питера – Блондинка Таня и Алексей Петровский. Они много шутили на тему противостояния Питера и Москвы и назвали Санкт-Петербург – родным городом русского рока.

Номинацию «Солистка» вручили Светлану Сургановой. Исполнительница вышла на сцену, и поблагодарила своего педагога по вокалу, благодаря которой ее голос восстановился после болезни.

На сцене «Ледового Дворца» выступают «LOUNA», Глеб Самойлов и The Matrixx, LUMEN, «Сурганова и Оркестр» и The Hatters. Смотреть трансляцию «Чартовой Дюжины» 2019 в режиме реального времени можно на официальном сайте НАШЕго Радио и на сайте megogo.ru в разделе LIVE.