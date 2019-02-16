Чартова Дюжина: Номинацию «Клип» забрал Little Big

В «Ледовом Дворце» в Санкт-Петербурге проходит XII Ежегодная национальная премия «Чартова Дюжина» 2019.

Впервые за 12-летнюю историю ежегодная музыкальная премия «Чартова Дюжина» проходит в эпицентре зарождения отечественной рок-музыки – Санкт-Петербурге! Первая номинация «Концерт» на церемонии была присуждена группе The Hatters.

Награду за лучший клип вручили Little Big, отказавшийся впоследствии комментировать корреспонденту НСН победу в номинации.

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