Чартова Дюжина: Би-2 стали призерами в номинации «Группа»

В «Ледовом Дворце» в Санкт-Петербурге проходит XII Ежегодная национальная премия «Чартова Дюжина» 2019.

На сцене «Ледового Дворца» выступают «LOUNA», Глеб Самойлов и The Matrixx, LUMEN, The Hatters и «Сурганова и Оркестр».

После выступления коллектива Светланы Сургановой на сцену «Ледового Дворца» снова вышли ведущие утреннего шоу «Подъемники» на «Нашем радио» Александр Бон и Игорь Паньков. Они объявили, что победителем в номинации «Группа» стали Би-2.

Смотреть трансляцию «Чартовой Дюжины» 2019 в режиме реального времени можно на официальном сайте НАШЕго Радио и на сайте megogo.ru в разделе LIVE.