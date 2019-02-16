Чартова Дюжина: Самойлову пофиг на соперничество Москвы и Санкт-Петербурга

Глеб Самойлов рассказал на церемонии вручения премии «Чартова Дюжина» 2019 корреспонденту НСН о том, что его мало заботит, в каком городе пройдет церемония.

Впервые за 12-летнюю историю ежегодная музыкальная премия «Чартова Дюжина» проходит в эпицентре зарождения отечественной рок-музыки – Санкт-Петербурге! Первая номинация «Концерт» на церемонии была присуждена группе The Hatters. В комментариях в интернете появились слухи о противостоянии двух столиц в формате «Чартова Дюжина». Однако Глеб Самойлов в разговоре корреспондентом НСН это опроверг.

«Одни в Питере, вторые в Москве. Как договорятся, там и проведут. Я родился в Асбесте, а вырос в Свердловске, мне это противостояние пофиг», - заявил артист.

На сцене «Ледового Дворца» Санкт-Петербурга с лучшими песнями выступают «LOUNA», Глеб Самойлов и The Matrixx, LUMEN, «Сурганова и Оркестр» и The Hatters. Смотреть трансляцию «Чартовой Дюжины» 2019 в режиме реального времени можно на официальном сайте НАШЕго Радио и на сайте megogo.ru в разделе LIVE.