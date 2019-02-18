Чартова Дюжина глазами фотографов

Фото - Андрей Мо

Фоторепортаж с главного музыкального события зимы.

Фото: Фото - Дмитрий Григорьев 1 / 12 Церемонию открыли ведущие утреннего шоу «Подъемники» на «Нашем радио» Александр Бон и Игорь Паньков. Фото: Фото - Дмитрий Григорьев 2 / 12 Первой на сцене «Ледового» выступила группа The Hatters. Фото: Фото - Дмитрий Григорьев 3 / 12 Первая номинация «Концерт» на церемонии была присуждена группе The Hatters, участникам коллектива пришлось выходить за наградой сразу после своего выступления. Ранее вокалист группы рассказал НСН, что готов к любому результату, получив награду, он поблагодарил всех, кто за них голосовал. Фото: Фото - Дмитрий Григорьев 4 / 12 Вокалистка группы Louna Лусинэ Геворкян перед своим выступлением рассказала НСН, что для москвичей концерт в Питере – это повод выехать погулять, соединить приятное с полезным. На сцене команда выложилась на все сто. Фото: Фото - Андрей Мо 5 / 12 Премию в номинации «Дуэт» вручили Сергею Чигракову и Михаилу Башакову. Фото: Фото - Дмитрий Григорьев 6 / 12 Глеб Самойлов заявил корреспонденту НСН о том, что его мало заботит, в каком городе пройдет церемония. «Я родился в Асбесте, а вырос в Свердловске, мне это противостояние Питера и Москвы пофиг», - заявил артист. Фото: Фото - Дмитрий Григорьев 7 / 12 Номинацию «Солистка» вручили Светлану Сургановой. Исполнительница вышла на сцену, и поблагодарила своего педагога по вокалу, благодаря которой ее голос восстановился после болезни. Награду ей вручали петербургские ведущие Нашего радио – Блондинка Таня и Алексей Петровский. Они много шутили на тему противостояния Питера и Москвы и назвали Санкт-Петербург – родным городом русского рока. Фото: Фото - Андрей Мо 8 / 12 Светлана Сурганова пожелала, чтобы проведение «Чартовой дюжины» в Санкт-Петербурге стало традицией, и хотя бы раз в пять лет премия вручалась на берегах Невы. Фото: Фото - Дмитрий Григорьев 9 / 12 Лауреат номинации «Солист» Рустэм «Тэм» Булатов, вокалист группы Lumen в эфире НСН отметил «живучесть» русского рока. «Кто бы что ни говорил, с рок-музыкой все классно! Все отлично! Посмотрите, огромный стадион в центре Петербурга забит людьми, которые пришли посмотреть на коллективы, на которые им не все равно», - заявил он. Фото: Фото - Дмитрий Григорьев 10 / 12 В последней номинации за лучший альбом победила группа ДДТ за пластинку «Галя ходи». Лидер коллектива Юрий Шевчук представил всех членов группы и поблагодарил «Наше радио» за награду. «Спасибо за это высшее звание. Будем стараться и дальше играть поменьше лажи», - заявил он. Но, по его мнению, дорогу нужно давать и молодым. Это было бы большим творческим стимулом. Фото: Фото - Евгений Рудинский 11 / 12 XII Ежегодную музыкальную премию «Чартова дюжина» 2019 в «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге пришли посмотреть более 10 тысяч человек. Фото: Фото - Евгений Рудницкий 12 / 12 А свыше 3.5 миллионов зрителей следили за вручением наград в режиме реального времени благодаря прямой трансляции церемонии на сайтах НАШЕ.ру и видеосервиса Megogo.

16 февраля в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга состоялось главное музыкальное событие зимы: вручение XII Ежегодной национальной премии «Чартова дюжина». Впервые за 12-летнюю историю легендарный фестиваль и церемония вручения наград радиостанции НАШЕ Радио были перенесены в эпицентр зарождения отечественной рок-музыки – Санкт-Петербург.

«ДДТ», Глеб Самойлов и The Matrixx, LOUNA, «Сурганова и оркестр», LUMEN и The HATTERS в течение трех с половиной часов радовали публику лучшими песнями и новыми композициями – в этом году выступления артистов были более продолжительными по сравнению с предыдущими церемониями.

Между сетами артистов вручались награды за достижения в музыкальной индустрии в девяти номинациях:

«Солист» — Тэм Булатов

«Солистка» — Светлана Сурганова

«Дуэт» — Михаил Башаков и Сергей Чиграков – «Быть знаменитым»

«Поэзия» — Борис Гребенщиков «Темный как ночь»

«Альбом» — «ДДТ» — «Галя ходи»

«Клип» — LITTLE BIG — SKIBIDI

«Концерт» — The Hatters

«Взлом» — «Рви меха – оркестр»

«Группа» — «БИ-2»

XII Ежегодную музыкальную премию «Чартова дюжина» 2019 в «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге пришли посмотреть более 10 тысяч человек. Более 3.5 миллионов зрителей следили за вручением наград в режиме реального времени благодаря прямой трансляции церемонии на НАШЕ.ру и на сайте видеосервиса Megogo.