Чартова Дюжина глазами фотографов

Фоторепортаж с главного музыкального события зимы.
Церемонию открыли ведущие утреннего шоу «Подъемники» на «Нашем радио» Александр Бон и Игорь Паньков.
Первой на сцене «Ледового» выступила группа The Hatters.
Первая номинация «Концерт» на церемонии была присуждена группе The Hatters, участникам коллектива пришлось выходить за наградой сразу после своего выступления. Ранее вокалист группы рассказал НСН, что готов к любому результату, получив награду, он поблагодарил всех, кто за них голосовал.
Вокалистка группы Louna Лусинэ Геворкян перед своим выступлением рассказала НСН, что для москвичей концерт в Питере – это повод выехать погулять, соединить приятное с полезным. На сцене команда выложилась на все сто.
Премию в номинации «Дуэт» вручили Сергею Чигракову и Михаилу Башакову.
Глеб Самойлов заявил корреспонденту НСН о том, что его мало заботит, в каком городе пройдет церемония. «Я родился в Асбесте, а вырос в Свердловске, мне это противостояние Питера и Москвы пофиг», - заявил артист.
Номинацию «Солистка» вручили Светлану Сургановой. Исполнительница вышла на сцену, и поблагодарила своего педагога по вокалу, благодаря которой ее голос восстановился после болезни. Награду ей вручали петербургские ведущие Нашего радио – Блондинка Таня и Алексей Петровский. Они много шутили на тему противостояния Питера и Москвы и назвали Санкт-Петербург – родным городом русского рока.
Светлана Сурганова пожелала, чтобы проведение «Чартовой дюжины» в Санкт-Петербурге стало традицией, и хотя бы раз в пять лет премия вручалась на берегах Невы.
Лауреат номинации «Солист» Рустэм «Тэм» Булатов, вокалист группы Lumen в эфире НСН отметил «живучесть» русского рока. «Кто бы что ни говорил, с рок-музыкой все классно! Все отлично! Посмотрите, огромный стадион в центре Петербурга забит людьми, которые пришли посмотреть на коллективы, на которые им не все равно», - заявил он.
В последней номинации за лучший альбом победила группа ДДТ за пластинку «Галя ходи». Лидер коллектива Юрий Шевчук представил всех членов группы и поблагодарил «Наше радио» за награду. «Спасибо за это высшее звание. Будем стараться и дальше играть поменьше лажи», - заявил он. Но, по его мнению, дорогу нужно давать и молодым. Это было бы большим творческим стимулом.
XII Ежегодную музыкальную премию «Чартова дюжина» 2019 в «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге пришли посмотреть более 10 тысяч человек.
А свыше 3.5 миллионов зрителей следили за вручением наград в режиме реального времени благодаря прямой трансляции церемонии на сайтах НАШЕ.ру и видеосервиса Megogo.
16 февраля в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга состоялось главное музыкальное событие зимы: вручение XII Ежегодной национальной премии «Чартова дюжина». Впервые за 12-летнюю историю легендарный фестиваль и церемония вручения наград радиостанции НАШЕ Радио были перенесены в эпицентр зарождения отечественной рок-музыки – Санкт-Петербург.
«ДДТ», Глеб Самойлов и The Matrixx, LOUNA, «Сурганова и оркестр», LUMEN и The HATTERS в течение трех с половиной часов радовали публику лучшими песнями и новыми композициями – в этом году выступления артистов были более продолжительными по сравнению с предыдущими церемониями.
Между сетами артистов вручались награды за достижения в музыкальной индустрии в девяти номинациях:
«Солист» — Тэм Булатов
«Солистка» — Светлана Сурганова
«Дуэт» — Михаил Башаков и Сергей Чиграков – «Быть знаменитым»
«Поэзия» — Борис Гребенщиков «Темный как ночь»
«Альбом» — «ДДТ» — «Галя ходи»
«Клип» — LITTLE BIG — SKIBIDI
«Концерт» — The Hatters
«Взлом» — «Рви меха – оркестр»
«Группа» — «БИ-2»
XII Ежегодную музыкальную премию «Чартова дюжина» 2019 в «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге пришли посмотреть более 10 тысяч человек. Более 3.5 миллионов зрителей следили за вручением наград в режиме реального времени благодаря прямой трансляции церемонии на НАШЕ.ру и на сайте видеосервиса Megogo.