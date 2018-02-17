«Чартова Дюжина-2018»: Музыкальные «алмазики» и судьбоносные творческие встречи

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Гости «Чартовой дюжины» рассказали в эфире НСН о том, что их связывает с рок-н-роллом.



Вручение премии «Чартова Дюжина», которое прошло на арене «ВТБ Ледовый Дворец» 15 февраля, без преувеличения стало главным музыкальным событием всей минувшей недели. В стороне не остался никто – подключился даже московский Метрополитен, который любезно подготовил для гостей праздника удобную навигацию.

Участниками захватывающего мультимедийного шоу #МЕЖДУПРОШЛЫМИБУДУЩИМ стали не только музыканты, но также актеры, писатели, спортсмены и даже летчики.

Как рассказал в эфире НСН командир авиационной группы высшего пилотажа Денис Кузнецов, на сцене собрались все, кого объединяет любовь к рок-н-роллу.

Летчик наградил победителя в номинации «Клип» - группировку «Ленинград» с роликом «Вояж».

«Несколько завидую артистам, которые принимают участие на сцене, выступают со своими композициями. Конечно, мне неоднократно приходилось выступать перед огромным количеством людей, но никогда не удавалось с ними пообщаться. Здесь эта возможность мне представилась. Я зарядился громадной энергетикой от зала», – сказал собеседник агентства.

Присутствовал на вручении премии и актер сериала «Молодежка» Денис Никифоров. Он объявил о победе в номинации «Взлом» и вручил награду группе «План Ломоносова».

«Здорово, что рок-н-ролл все чаще пересекается с кинопроизводством, получаются такие «алмазики» - реально судьбоносные творческие встречи», - сказал НСН актер.

Никифоров признался, что рад был услышать всех артистов, а саму обстановку назвал «домашней».

Олимпийскому чемпиону, бобслеисту, а ныне депутату Госдумы Алексею Воеводе очень понравился слоган фестиваля: «Между прошлым и будущим». Спортсмен привел НСН свою трактовку этой фразы.

«Между ними есть только жизни. Я вообще сторонник того, что надо откинуть прошлое и не думать о будущем, а жить настоящим. Мы живем настоящим и наслаждаемся жизнью», - заявил прославленный бобслеист.

Писатель Вадим Панов, который также был среди гостей "Чартровой Дюжины", в беседе с НСН заявил, что концерт получился великолепным «с первого до последнего аккорда».

«Мне кажется, что связь с Высоцким – это очень интересный подход. Выросло уже целое поколение людей, которые не видели его на сцене и не все песни его слушали. Мне кажется, что в такой знаковой церемонии показали голограмму Владимира Семеновича - очень красиво и сильно», - заключил Вадим Панов.

Напомним, что золотые пластинки в рамках премии «Чартова Дюжина» получили исполнители в 13 номинациях. Организаторы почтили память великого Владимира Высоцкого, которому исполнилось бы в этом году 80 лет, званием «Легенда». Приз за «Благотворительность» вручили социальной программе терапевтического спорта «Лыжи мечты» Сергея Белоголовцева. «Солисткой года» стала Лусинэ Геворкян, а «Солистом» - Дмитрий Ревякин. «25/17» взяла призы сразу в двух номинациях – «Группа» и «Альбом». Не отстали от молодежи и «Би-2», которые получили премию за «Концерт» и «Дуэт».