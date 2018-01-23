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Музыка

ЦБ выпустит монету к юбилею Высоцкого

23 Января 2018 в 17:58
ЦБ выпустит монету к юбилею Высоцкого

Центральный банк выпускает в обращение памятную серебряную монету к юбилею Владимира Высоцкого номиналом 25 рублей. Её тираж составит полторы тысячи штук. 80 лет со дня рождения поэта, актера, поэта исполнится 25 января. На оборотной стороне монеты на фоне силуэтов коней изображен Владимир Высоцкий с гитарой, слева от него - меч, справа - годы жизни: 1938-1980. Вверху по окружности - надпись "Владимир Высоцкий".  В этом году будет выпущена еще одна монета, посвященная Высоцкому, в серии "Выдающиеся личности России". Она также будет изготовлена из серебра, ее номинал составит 2 рубля.

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