Casual поспорили со Стивеном Хокингом

ФОТО: Официальная страница Алексея Яшина в Facebook

Трек команды Алексея Яшина называется «Черные дыры». Он войдет в новую пластинку группы, которая увидит свет осенью следующего года.

Группа Casual представила свой новый сингл. Трек называется «Чёрные дыры» и вдохновлён, конечно, тайнами Вселенной, а точнее, Стивеном Хокингом. О том, как группа Casual в своём треке поспорила с великим учёным, рассказал Алексей Яшин, заглянувший в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности только на НСН.

«Эта песня посвящена памяти Стивена Хокинга, прекрасного человека, который прожил замечательную жизнь. Он написал очень много трудов, и наша композиция построена вокруг одной из этих книг, которая стала бестселлером буквально в первые два дня после появления на полках магазинов. Она называется «Высший замысел». В этой книге Хокинг пытается доказать, что бога нет, или он необязателен. Мы в своей пенсне пытаемся доказать обратное, в том числе, и с помощью взгляда через эту книгу. То, что есть любовь – несомненно, а любовь – это и есть бог. И, соответственно, если нет бога, значит нет любви, значит нет нас. Но, так как мы есть, значит и бог есть, и он объединяет нас в единый организм. Собственно, вот об этом песня. О том, что все, что делается в нашей жизни, делается ради любви и во имя любви», - сказал Яшин.

Песня «Чёрные дыры» группы Casual войдёт в будущий альбом группы – команда постепенно выпускает синглы, которые осенью 2019 года составят новую пластинку.