Бутмана не удивило послание Путина

В постоянной рубрике НСН «Музыканты - о политике. Политики - о музыке» Игорь Бутман поделился своими впечатлениями от послания президента Федеральному собранию.

Давний девиз «Национальной Службы Новостей» «Музыканты - о политике. Политики - о музыке» получил свою реализацию в одноименном информационном проекте, где первые лица политического Олимпа высказывают свое мнение о самых актуальных событиях музыкального мира, а ведущие музыканты делятся мыслями о современной политической ситуации в стране и в мире.



В ожидании послания президента Федеральному собранию, а потом в его обсуждении прошла эта неделя. Полтора часа в среду глава государства детально излагал задачи, стоящие перед страной и ее руководством – от мест в детских садах до потенциальных целей новых видов российского оружия. Все те, кого непосредственно касались поручения, звучавшие во время выступления Владимира Путина в Гостином дворе, не замедлили с мудрыми и глубокомысленными комментариями. Между тем, адресатами послания все-таки стоит считать не только членов Федерального собрания, правительство и губернаторский корпус. Большая часть выступления Путина была посвящена вопросам, значимым для подавляющей части населения страны. Слушал президентское послание и знаменитый джазовый музыкант, саксофонист Игорь Бутман.

«Везде требуется улучшение, везде ставятся новые, масштабные задачи. Идет работа. Задачи все интересные. Много говорится о поддержке населения и о новых перспективах для правового государства, прочее, прочее. Никаких возражений или удивлений. Большая, могучая страна. Надо ставить задачи. Какие-то решили, какие-то решаем», - сказал он.





Любопытным наблюдением в связи с посланием президента поделился в эфире

«Я слушал первую часть выступления и весь погрузился в мир грез, где многодетные семьи купаются в деньгах, размер ипотечных ставок нужно рассматривать в микроскоп, мусора почти нет, а интуристы, приезжающие к нам без виз, поражаются уровню образования россиян. Вырвали меня из этих мечтаний громкие аплодисменты, раздавшиеся с экрана. Сенаторы и депутаты, откровенно скучавшие на словах о благосостоянии народа, взбодрились на теме внешней угрозы. Оно и понятно: первая часть подразумевает огромный труд, высокую квалификацию, ответственность, а как реагировать на внешнего врага, им всем давно известно», - сказал Бочаров.

Не стоит судить по реакции, давайте судить по делам, - возразил ему в эфире НСН Игорь Бутман.



«По реакции сенаторов, или других людей, которые были на послании, судить о том, что мы думаем… На самом деле, есть насущные проблемы, которые надо решать и которые, действительно, в какой-то степени, решаются не так легко. Есть объективные причины, почему не решается, есть субъективные, вопросы есть. Не самое важное, как люди слушали, вот как они будут работать, выполнять. А что касается наших отношений с Западом, да, нам обидно, что нас не понимают. И мы проявляем какое-то недовольство, мы готовы объяснить наше видение, но нас не слышат. Как сказал Лавров, я отвечу вам на вопрос, но вы все равно запишете по-своему. Так что здесь энтузиазм понятен»», - заявил он.

И правда: дождемся дел их…

Всеволод Нерознак