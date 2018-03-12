Бутман: Хочешь жить хорошо - иди на выборы!

Народный артист России в эфире НСН рассказал, что попросит своих музыкантов также пойти проголосовать.

В последние две недели молодёжь стала активно интересоваться выборами. Об этом 12 марта рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров во время пресс-конференции. По его словам, именно в этой группе ожидается неплохой уровень явки. Интересно, что уровень информированности россиян о предстоящих президентских выборах вырос до 92%, что является максимальным показателем.

В свою очередь, Народный артист России, саксофонист Игорь Бутман в эфире НСН заявил, что обязательно пойдёт голосовать.

«Я, к счастью, вернусь в Москву в ночь с 17 на 18 марта. Так что голосовать я буду по месту жительства. Но если бы я был на гастролях, то воспользовался бы возможностью проголосовать по месту нахождения», - рассказал музыкант.

По словам Игоря Бутмана, разговоры о том, что в России выборы проводятся нечестно, являются оправданием собственной лени тех, кто об этом говорит.

«Я считаю, что нужно голосовать, это наш гражданский долг. Кто бы что ни говорил, у нас настоящие выборы. Мы должны действовать правильно. Если ты хочешь жить как в европейском обществе, то возьми и проголосуй. Потом ты своим детям будешь говорить, что выразил свою гражданскую позицию. А разговоры о том, работает что-то или нет – это оправдание своей лености и, может быть, безразличия. Для меня это важно. Свой коллектив я тоже прошу сходить на выборы, но это их личное дело», - заключил в эфире НСН Бутман.

Напомним, выборы президента РФ пройдут 18 марта. Сейчас на этот пост претендуют восемь кандидатом, в том числе действующий глава России Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин и другие. Ранее музыкант и телеведущий Александр Пушной в эфире НСН рассказал, что примет участие в голосовании.