«Би-2» сняли клип на песню из «долгого ящика»

«Би-2» рассказали НСН о появлении песни «Ля-ля тополя», клип на которую был опубликован музыкантами накануне.

Сегодня, 16 февраля, в интернете появился новый клип группы «Би-2» на композицию «Ля-ля тополя». Эта песня вошла в официальный саунд-трек картины «О чем говорят мужчины. Продолжение» знаменитого «Квартета И».

«Квартет И» — наши старые друзья, с ними всегда приятно и сотрудничать, и просто общаться. Мы прекрасно понимаем друг друга буквально с полуслова», - заметил Шура Би-2 в беседе с НСН.

«Мы уже давно стали близкими друзьями, и работать с ними всегда очень приятно. Как все киношники, они, конечно, ни фига не рубят в музыке (смеется). Но мы всегда с ними находим здоровый компромисс. Единственное, мы не даем совсем уж вклиниваться в наш творческий процесс, как мы со своей стороны не вклиниваемся в их», - добавил Лева Би-2..

Песни «Би-2» звучат почти в каждом из проектов «Квартета И», некоторые из композиций специально пишутся для конкретных фильмов. История композиции «Ля-ля тополя» - как раз из их числа. Она создавалась специально для новой части «О чем говорят мужчины».

«Я не помню точно, в каком году появилась мелодия, это было начало 2000-х. Тогда появился и короткий рефрен. То, что я предполагал включить в припев – фраза «ля-ля тополя». По-моему, я сделал тогда первый куплет, но я понял, что на тот период времени не готов песню доделывать. И она легла в долгий ящик, гипотетический такой. И когда мы уже приступили к работе над «Горизонтом событий», в качестве разминки я решил использовать эту песню. Мы с Янчиком (Ян Николенко - прим. НСН) просто сели и сделали текст. Так что, можно сказать, что песня «Ля-ля тополя» открывала нашу работу над «Горизонтом событий». Я тогда только бросил пить, у меня было очень апокалиптическое, эсхатологическое состояние души, поэтому вторую часть припева мы сделали очень мрачной. И вот уже когда поступило предложение от «квартетчиков» сделать заглавную песню, естественно, рефрен «ля-ля тополя» и само название фильма «О чём говорят мужчины» оказались очень близкими и родственными понятиями. Поэтому, изменив вторую половину припева, я накидал аранжировку – сделал это буквально за один день», - рассказал Лева Би-2.

При этом, отмечают музыканты, участникам «Квартета И» песня не сразу пришлась по душе.

«Эта песня ждала своего часа. Причем, когда мы записали «демку» и показали её Славе (Вячеслав Хаит - прим.НСН), первым, что он сказал, было: «Что за ля-ля тополя? Это фигня какая-то». Зато потом, когда мы снимали видео — эпизод из фильма, где мы исполняем эту песню, стоявшие на набережной люди очень быстро стали нам подпевать! И Слава тогда подошёл ко мне и сказал: «Ну вообще-то, хорошая песня, хорошая...»,- отметил Шура Би-2.

Съёмки эпизода, в котором Би-2 исполняют песню «Ля-ля тополя», проходили минувшим летом в Санкт-Петербурге прямо на Неве — сценой для музыкантов послужила огромная баржа.

Кстати, совсем скоро, 19 марта, москвичи смогут познакомиться с еще одним совместным проектом «Би-2» и «Квартета И». Лева и Шура примут участие в шоу «Квартета» шоу «Письма и песни», которое пройдёт в концертном зале «Крокус Сити Холл».