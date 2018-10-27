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Музыка

«Би-2» снимают документальный фильм

27 Октября 2018 в 08:00
«Би-2» снимают документальный фильм
ФОТО: Официальный сайт группы "Би-2"
Съемки пройдут сегодня во время концерта команды в «Олимпийском».

Группа «Би-2» сегодня, 27 октября, представит альбом «Горизонт событий» в «Олимпийском». Музыканты уже сняли на видео концерт-презентацию этой пластинки на ВТБ-Арене и решили не повторяться: о концерте в «Олимпийском» они снимут документальный фильм. Шура Би-2 заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о новом проекте команды читайте только на НСН.

«В этот раз мы решили сделать документальное кино: будем снимать песни, которые имеют отношение к «Горизонту событий» в «Олимпийском» (не всю программу, 11-12 песен). И все это будет перебиваться интервью: будем рассказывать, как мы все это готовили»,- пояснил артист.

После масштабного концерта в «Олимпийском» группа «Би-2» продолжит гастрольный тур. Следующий концерт в Москве запланирован только на май – группа выступит в «Крокус-Сити Холле» с симфоническим оркестром.

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