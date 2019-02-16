Би-2 признались, за кого болеют на «Чартовой дюжине»

ФОТО: Александр Абрамов

Шура Би-2 рассказал НСН, кто ему симпатичен среди претендентов на премию в номинации «Взлом».

Северная столица уже замерла в ожидании начала XII Ежегодной национальной премии «Чартова Дюжина» 2019. Сегодня, 16 февраля в 19:00 на сцене «Ледового дворца» начнётся самое ожидаемое шоу этой зимы для поклонников качественной музыки. А пока НСН делится наблюдениями тех артистов, которые за прошедшую дюжину лет чаще всего номинировались на премию.

Шура Би-2 в эфире НСН признался, каково ощущать себя артистом, которого так часто отмечают вниманием слушатели «НАШЕго Радио».

«Это приятно, что мы одна из самых номинируемых групп, и практически каждый год получаем какую-то премию. Дело в том, что мы практически вместе выросли с “Нашим Радио”, наша группа — с 2000-го года. И, конечно, это приятно, получать награды», — рассказал артист.

Поскольку Би-2 уже давно не новички на сцене, пришла пора помогать встать на ноги молодым музыкантам. Так, в 2018 году группа объявила о создании проекта «Куртки Кобейна», который призван объединить артистов из разных коллективов, а также сольных исполнителей. Под этим брендом и вышел совместный трек Би-2 и певицы Монеточки «Нити ДНК». А на «Чартовой Дюжине»-2019 новая коллега артистов по музыкальному цеху уже претендует на награду номинации «Взлом». И именно ей намерен отдать свою поддержку Шура Би-2.

«Что касается новых артистов, за кого буду болеть — наверное, за Монеточку. По-моему, одна из самых ярких из тех, кто появился в последнее время», — признался он НСН.

Как бы ни менялась «Чартова Дюжина», главным её свойством остаётся поддержка артистов во всех начинаниях. Ведь, как известно, для великих дел иногда нужно просто дать шанс.

«Что даёт премия музыкантам? Не знаю, наверное, возможности», — задумчиво заключил Шура Би-2.

Заслуги самой группы уже трудно перечесть в одном предложении. Так, Би-2 фигурировали в шорт-листах «Чартовой дюжины» с 2011 года, однако первую награду получили в 2015-м: музыканты завоевали звание «Группа». Спустя два года, в 2017-м, приза был удостоен клип коллектива «Птица на подоконнике». В тот же год Лёва Би-2 получил «Солиста». А спустя год успехи удвоились — музыканты получили сразу две награды. Слушатели «НАШЕго Радио» отметили совместную работу Би-2 и Oxxxymiron — «Пора возвращаться домой» в номинации «Дуэт», а также презентацию альбома «Горизонт событий», Ледовый дворец ВТБ 2017-го года — в номинации «Концерт». О том, как оценили группу слушатели в этом году, читайте в наших репортажах — спецкор НСН следит за приключениями «НАШЕго Радио» в городе на Неве. Трансляция премии доступна по ссылке.