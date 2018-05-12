«Би-2» приглашают на концерт с атмосферой времен Байрона

Уже на следующей неделе команда выступит вместе с оркестром. Услышать группу можно будет 18 и 19 мая.



на следующей неделе даст сразу два концерта с оркестром. Всех секретов музыканты не раскрывают, но некоторые детали уже известны.заглянул в гости кна. Подробности о предстоящем выступлении его команды читайте только на«В этот раз мы решили сделать декорации (хотя оркестр, сам по себе - это уже декорация), но всем советую прийти и увидеть все своими глазами. Визуально все будет выглядеть, как будто вы попали в XVIII век, или чуть позже, во времена Байрона, или кого-то еще», - пообещал артист.Концерты с оркестром группа «Би-2» сыграет 18 и 19 мая в «Крокус Сити-Холле».