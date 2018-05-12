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Музыка

«Би-2» приглашают на концерт с атмосферой времен Байрона

12 Мая 2018 в 08:00
«Би-2» приглашают на концерт с атмосферой времен Байрона
Уже на следующей неделе команда выступит вместе с оркестром. Услышать группу можно будет 18 и 19 мая. 
Группа «Би-2» на следующей неделе даст сразу два концерта с оркестром. Всех секретов музыканты не раскрывают, но некоторые детали уже известны. Шура Би-2 заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о предстоящем выступлении его команды читайте только на НСН.

«В этот раз мы решили сделать декорации (хотя оркестр, сам по себе - это уже декорация), но всем советую прийти и увидеть все своими глазами. Визуально все будет выглядеть, как будто вы попали в XVIII век, или чуть позже, во времена Байрона, или кого-то еще», - пообещал артист. 

Концерты с оркестром группа «Би-2» сыграет 18 и 19 мая в «Крокус Сити-Холле».
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