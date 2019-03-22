«Би-2» надели на Бурунова генеральские погоны

В новом клипе команды комедийный актер сыграл одну из ролей. Что из этого получилось, можно увидеть в интернете.

Группа «Би-2», как и обещала, представила своё новое видео на песню «Философский камень». Шура Би-2 заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и рассказал, как в клипе появился Сергей Бурунов и где проходили съёмки. Подробности – только на НСН.

«Идея пришла нашему менеджменту в офисе после того, как вышло интервью Сергея Бурунова у Юрия Дудя. Он сказал, что является поклонником группы «Би-2». Нам, как раз, нужен был персонаж, который сыграет генерала, и выбор моментально пала на Сергея. Я ему позвонил, мы познакомились, и все, он благополучно сыграл эту замечательную роль. Мы вместе с режиссером решили, что действие клипа будет проходит в маршрутке, взяли декораторов, которые воссоздали маршрутку, построили настоящую декорацию маршрутки, правда, чуть увеличенной», - отметил артист.

Песня «Философский камень» в хит-параде «НАШЕГО радио» «Чартова Дюжина». Заходите на nashe.ru и голосуйте за новый трек.