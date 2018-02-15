«Би-2»: Честная премия всегда мотивирует музыкантов

Лёва и Шура из «Би-2» рассказали на церемонии вручения премии «Чартова Дюжина» 2018 корреспонденту НСН о том, как поклонники помогают им в творчестве.

Церемония вручения премии «Чартова Дюжина» 2018 проходит сегодня в Москве. Лозунг шоу на сцене «ВТБ «Ледовый Дворец» #междупрошлымибудущим. Оно рассказывает о развитии отечественного рок движения за полвека. В номинации «Дуэт» победила песня «Пора возвращаться домой» в исполнении «Би-2» и Oxxxymiron.

Лёва и Шура из «Би-2» рассказали в интервью корреспонденту НСН о том, что и кто больше всего вдохновляет их в творчестве (слушайте аудио).

«Самая главная премия – наши поклонники, без этого никак. Потому что у нас без них ничего бы не получилось. Всегда приятно получать премию, но мы всегда говорили, что всё это благодаря нашим фанатам. Честная премия всегда мотивирует музыкантов заниматься своей профессией. Когда появляются песни, они начинают тебя вести по жизни. Ты идёшь за ними, просто надо быть готовым», - поделились своими мыслями Шура и Лёва.

Мост между прошлым и будущим на церемонии вручения премий «Чартова дюжина» 2018 строится с помощью новейших мультимедийных технологий и 3D-проекций. С 2008 года победителями народного голосования становились самые заметные и значимые музыканты России. В числе рекордсменов по количеству полученных номинаций числятся группы «ДДТ», «Алиса», «Король и Шут», «Мумий Тролль», «Сплин», «Ленинград» и другие популярные артисты.