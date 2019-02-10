Балу: Хотим записать не просто аудиокнигу, а аудио-спектакль

ФОТО: Официальная страница Александра Балунова в Facebook

Александр Балунов рассказал о том, как продвигается работа над аудиоверсией его книги «Король и Шут. Бесконечная история».

Книгу Александра Балу Балунова «Король и Шут. Бесконечная история» скоро можно будет не только читать, но и слушать. Музыкант готовит к выпуску настоящий аудио-спектакль. Балу заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио» и раскрыл парочку секретов будущего релиза. Читайте о них только на НСН.

«Мы хотим записать не просто аудиокнигу, а целый аудио-спектакль. Да такой, чтобы все сказали «О-го-го, как получилось!». Собственно, эту цель я и озвучил всем, кто участвует в записи этой книги. Будет несколько милых мелочей. Например, специально для этого проекта мы решили записать песню «Король и Шут», текст которой приводится в книге, но при этом, раньше она не была записана. На днях я ездил в Сан-Франциско и записывал нашу скрипачку Машеньку, которая озвучила для этой аудиокниги саму себя. Одним словом, будет много всего веселого и незабываемого, как мы умеем»,- подчеркнул артист.

Александр Балунов пообещал, что аудио-книга ««Король и Шут». Бесконечная история» будет готова к его Дню Рождения, то есть, к 19 марта. Найти её можно будет на официальном YouTube-канале музыканта.