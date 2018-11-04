Арбенина рассказала, кто откроет юбилейный концерт «Ночных снайперов»

Как оказалось, выступление, приуроченное к 25-летию команды, откроется ди-джейским сетом.

Группа «Ночные снайперы» сегодня, 4 ноября, с размахом отметит свое 25-летие большим сольным концертом в «Олимпийском». Диана Арбенина, заглянувшая в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио», пообещала уникальную сценографию и интересных гостей. О том, как проходила подготовка к такому ответственному концерту, читайте только на НСН.

«У нас уже были генеральные прогоны. Сцену мы начали готовить, слава богу, не четвертого, а третьего, то есть – накануне. Это были ночные смены. И сегодня к семи часам вечера, я надеюсь, открыть концерт. Хотя, открываю его не я. Нигде не говорила, вот сейчас говорю: у нас будет ди-джей. Причем, ди-джейский сет будет вести мой брат, который играет вообще не эту музыку. Он играет техно. Я говорю: «Антон, ты не хочешь у нас выступить на концерте?». И знаете, что он ответил: «Я не играю олдскул, я играю очень прогрессивное техно». Ну я говорю: «Так играй свою музыку!». И вот он согласился и теперь откроет "Олимпийский"», - рассказала артистка.

После концерта в "Олимпийском" «Ночные снайперы» продолжат свой юбилейный тур по стране. В Санкт-Петербурге концерт пройдет 29 марта 2019 года в Ледовом Дворце.