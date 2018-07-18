Арбенина: «НАШЕСТВИЕ» - фестиваль для тех, кто любит немещанскую музыку

Солистка «Ночных снайперов» рассказала, что сделала бы в первую очередь, если бы оказалась на Главном приключении года в качестве рядового зрителя.

Чуть больше двух недель остается до старта фестиваля «НАШЕСТВИЕ». На Главной сцене в этом году выступит группа «Ночные снайперы». Диана Арбенина заглянула в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, что певица сделала бы в первую очередь, если бы оказалась рядовым гостем «НАШЕСТВИЯ», читайте только на НСН.

««НАШЕСТВИЕ» - это российский Woodstock. Абсолютная свобода, абсолютный воздух и действительно главное приключение года для многих тысяч людей. Если бы я оказалась на «НАШЕСТВИИ» в качестве гостя, прежде всего, я бы разбила палатку и полностью обосновалась бы на поле, потому, что это очень важно. А еще я постаралась бы послушать всех, кто выступает, иначе просто нет смысла ехать на фестиваль! Ну не ехать же за тем, чтобы пить водку! Я обращаюсь ко всем, кто любит нешаблонную, незакомплексованную, немещанскую музыку: приезжайте на «НАШЕСТВИЕ», приезжайте в первый же день!», - заявила артистка.

Напомним, «НАШЕСТВИЕ» пройдет в Большом Завидове 3,4 и 5 августа. А за день до открытия, в четверг, состоится пре-пати фестиваля, где со своим специальным сетом выступит группа «П…фильмы». Узнать все новости фестиваля а также приобрести билеты можно на сайте Nashestvie.ru.