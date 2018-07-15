Арбенина: Наша сборная не проиграла, а показала качественный футбол!

Лидер «Ночных снайперов» поделилась впечатлениями от чемпионата мира.

Вся страна с нетерпением ждет финального матча чемпионата мира по футболу, который пройдет сегодня, 15 июля, на столичном стадионе «Лужники». За Кубок мира сразятся команды Франции и Хорватии. Вообще, за время этого мундиаля различные матчи посетили и звезды мировой величины. На стадионах были замечены Мик Джаггер с двумя сыновьями Памела Андерсон, король и королева Бельгии Филипп и Матильда. Поддержать наших футболистов приезжали и прославленные хоккеисты: Александр Овечкин, Евгений Малкин, Илья Ковальчук и Александр Радулов. В числе тех, кому посчастливилось наблюдать за играми чемпионата прямо на стадионе, оказалась и Диана Арбенина. Артистка заглянула в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О впечатлениях певицы от матча Франция Бельгия и от мундиаля в целом читайте только на НСН.

«Хочу сказать, что мне нравится «Санкт-Петербург Арена». Мне посчастливилось побывать там на матче Франция – Бельгия. Понятно, что мы болели за Францию и понятно, что Франция выиграла, поскольку мы за нее болели. И мне, конечно, приятно отметить, насколько высока организация всего мероприятия, как классно постарались русские, как классно постарались все города, все стадионы, как прекрасно отработали волонтеры. Все это – победа наших людей и нашей сборной, которая, как я считаю, не проиграла, а показала хороший, качественный футбол», - подчеркнула артистка.

Мы все с нетерпением ждем финального матче и болеем за красивый футбол!