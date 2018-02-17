Animal ДжаZ требует спецпремию для фанатов

ФОТО: Animal ДжаZ // Официальная группа ВКонтакте

Клавишник группы Александр Заранкин поделился впечатлениями от премии и рассказал, какие песни важны для него и других участников коллектива.

В столице прошла XI церемония вручения ежегодной национальной премии «Чартова дюжина» 2018. 15 февраля звёзды отечественного рока и молодые музыканты выходили на сцену «ВТБ «Ледовый Дворец», чтобы получить награду, вручить её коллегам по цеху и просто сыграть для публики любимые хиты. В этом году у премии был сквозной сюжет, соединяющий эпохи последних 50-и лет слоганом #МЕЖДУПРОШЛЫМИБУДУЩИМ. Именно он показал ретроспективу развития отечественного рок-движения.

Питерская группа Animal ДжаZ отвечала в этом сценарии за 2007-й — год, когда вышел шестой студийный альбом «Шаг Вдох», а песня «Три полоски» в короткий срок стала новым хитом и неизменной визитной карточной коллектива. Спецкор НСН побеседовал с клавишником Animal ДжаZ Александром Заранкиным и выяснил, какие песни актуальны для музыкантов сегодня и какую номинацию стоит добавить в арсенал «Чартовой Дюжины».

Сама идея объединения эпох вызвала у группы одобрение сразу, подтвердил музыкант. По его словам, вся группа собирается посмотреть премию в записи, чтобы получить полноценное удовольствие от шоу, часть которого пропустила.

«Это интересная история. Всё началось с Высоцкого, продолжилось “Машиной времени”. И как бы мы ни хотели от чего-то отдалиться, потому что группа Animal ДжаZ всё-таки больше воспитана на западной музыке, но мы живём в этом музыкальном пространстве, и эти ниточки тянутся. И сегодняшний лайн-ап эту ниточку классно тянет. Мы, к сожалению, не смогли целиком насладиться шоу, но я думаю, что мы это скоро сделаем, мы все будем смотреть и пересматривать трансляцию. Но уже по ощущениям, есть эта преемственность, от которой никуда не денешься, она прослеживается. И как только нам рассказали об этой идее, мы сказали — да, мы за 2007-й ответим», — поделился музыкант.

Так сложилось, что в «Чартовой дюжине» ежегодно часть номинаций меняется. В этом году премия расширила спектр, включив в него кинономинацию, в которой был отмечен отечественный фильм «Движение вверх». В свою очередь, Александр Заранкин заявил НСН, что поддержал бы введение спецпремии для фанатов.

«Номинация “Лучший фан-клуб”, мне кажется, абсолютно точно имеет право на существование. Сейчас в интернете и соцсетях некоторые поклонники умудряются вести группы и сообщества лучше, чем это делают сами музыканты. Они умеют это делать очень круто, и мне кажется, что за этим будущее. У нас есть такая идея, чтобы некоторым из наших поклонников давать возможность вести социальные сети, потому что они это делают с любовью. И можно поощрять всяческие флеш-мобы. Поэтому я за то, чтобы каждый год лучшему фан-комьюнити вручать премию», — заявил Заранкин.

Доверие к публике остаётся важной частью жизни группы по сей день. Так, песня, некогда ставшая хитом именно с подачи слушателей, до сих пор остаётся в репертуаре Animal ДжаZ, хотя сами музыканты предпочитают смотреть в будущее. Именно там, по словам клавишника команды, находятся лучшие, ещё не написанные композиции.

«На самом деле у нас уже был период, когда мы перестали играть песню “Три полоски”, которую так любят поклонники, мы от неё устали. Сейчас мы повзрослели в этом смысле и понимаем, что те песни, которые называются хитами — и есть лучшее, что мы написали. Но у нас в апреле выходит новый альбом, и мы хоть и консервативная группа, всё равно устремлены в будущее. Для нас самый лучший трек сейчас — это последний, и даже сейчас это та композиция, которой ещё не будет на том альбоме, она выйдет на пластинке 2020 года. Она как будто нас тянет вперёд, и до тех пор, пока это так, мне кажется, мы будем живы. Лучшая песня — это та, что ещё не написана», — признался музыкант.

В заключение беседы со спецкором НСН он поделился небольшим инсайдом, который порадует фанатов, следящих не только за музыкальным творчеством группы, но и за другими проектами. В ноябре прошлого года музыканты приняли участие в съёмках первой серии «Синих сказок» — юмористических инсценировок известных сказочных сюжетов. Александр Заранкин рассказал, каких персонажей, знакомых нам с детства, вскоре можно будет увидеть в новых сериях.

«Дело в том, что проект “Синие сказки” не совсем наш. Его придумал человек из Петербурга, его зовут Влад Жуков, он композитор, продюсер, саунд-продюсер, а теперь ещё и видео-продюсер. Он уже снял три или четыре выпуска “Синих сказок” — “Винни Пух” и, по-моему, то ли “Белоснежка”, то ли “Спящая красавица”. Но они ещё не опубликованы, это инсайдерская информация. Каждый раз персонажи повторяются, но не все. Например, я мог бы сыграть Пятачка в одной из серий, но отказался по неким причинам. Костяк артистов есть, например, Джонни, наш гитарист, он как раз играет одну из ролей. Но мы будем и дальше этот проект поддерживать, потому что это забавно. И мы с удовольствием там снимемся в качестве рассказчиков, актеров — Пятачков, Кроликов и так далее», — заверил музыкант.

«Чартова дюжина» состоялась, и теперь все поклонники русского рока начали обратный отсчёт до Главного Приключения Лета — фестиваля «НАШЕСТВИЕ». В этом году ежегодный трёхдневный open air пройдёт в Большом Завидове в первые выходные августа — 3,4 и 5. Старт продажи билетов уже был дан, купить их можно в кассах фестиваля в Москве и регионах, а также на официальном сайте.