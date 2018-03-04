Animal ДжаZ весной подарит поклонникам «Счастье»

Именно так называется новый альбом команды. По словам Александра Красовицкого, он не будет концептуальным.

Группа Animal ДжаZ этой весной представит поклонникам свой новый альбом. Пластинка будет называться «Счастье». Александр Красовицкий заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о новинке читайте только на НСН.

«В этой пластинке - последние два года душевных состояний нашей группы и меня, как автора текстов. Это альбом -предчувствие того, что все должно быть хорошо. Думаю, его можно описать именно так. Концептуальным этот альбом не является, то есть, на нем много песен, которые никакого отношения к понятию «счастье» вообще не имеют», — пояснил артист.

Концерты презентации новой пластинки Animal ДжаZ «Счатье» пройдут в Москве 5 апреля и 8 апреля в Санкт-Петербурге.