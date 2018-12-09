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Музыка

Animal ДжаZ отмечает совершеннолетие

9 Декабря 2018 в 08:00
Animal ДжаZ отмечает совершеннолетие
По этому поводу команда Александра Красовицкого готовит два больших концерта в Москве и Петербурге.

Группа Animal ДжаZ в этом году стала совершеннолетней! Команда отмечает это событие концертами с программой «18 лет счастья». О концертной программе и сюрпризах рассказал Александр Красовицкий, заглянувший в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности только на НСН.

«Мы сыграем «денрожденные» концерты. 18-летие группы, а это означает, что там будет весь наш лучший материал. Мы решили не заморачиваться и сыграть то, что люди хотят слышать. Каким образом мы узнаем, какие именно песни хотят слышать люди? Узнаем, опираясь на большой концертный опыт. Это все наши хиты, которые звучали в радиоэфирах, а за последние годы таких песен, слава богу, было много. У нас будут спецгости – друзья нашей группы (в Москве и Петербурге состав гостей будет отличаться). Сейчас мы, как раз, со всеми договариваемся, и даже уже идут репетиции. В общем, это будет грандиозное шоу (особенно - в Москве, в «Стадиуме»). Хотим отметить восемнадцатилетие (а заодно проводить 2018 год и встретить 2019) с помпой», - подчеркнул артист.

Концерты Animal ДжаZ с программой «18 лет счастья» пройдут 23 декабря в московском Adrenaline Stadium и 29 декабря в Санкт-Петербургском A2 Green Concert.

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