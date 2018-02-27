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Музыка

«Анимация» покажет «народный» клип!

27 Февраля 2018 в 08:30
«Анимация» покажет «народный» клип!

По словам Константина Кулясова в съемках ролика приняли участие поклонники его коллектива, нарядившиеся в косоворотки.

Группа «Анимация» готовится представить свой новый клип. Эта видео работа была снята на совершенно новую песню группы, да и сам клип получился необычным – вместо актеров в нем приняли участие поклонники группы. Для них были сшиты специальные костюмы. Константин Кулясов заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Все подробности о новом ролике читайте только на НСН.

«На улице было +3 градуса. Люди в легкой одежде, в косоворотках, а некоторые даже босиком простояли на площадке около 12 часов. Все это выдержали, никто не сбежал. В итоге, собственно говоря, получился эдакий капустник, КВН, настоящий, хороший КВН (а КВН я люблю с самого детства). Мне хотелось, чтобы это был по-настоящему народный проект. Поэтому смотрите наш КВН!», - призвал артист.

Посмотреть новый клип группы «Анимация» можно будет уже сегодня днем.

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