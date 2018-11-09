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Музыка

«АнгелНеБес» начинает «Путь и шествие»

9 Ноября 2018 в 08:30
«АнгелНеБес» начинает «Путь и шествие»
ФОТО: Официальная страница группы "АнгелНеБес" в соцсети "ВКонтакте"/ Клавдия Касихина
Команда Вячеслава Никанорова готовится презентовать свою новую пластинку в Москве и Петербурге.

Группа «АнгелНеБес» готовится к концертной презентации своего нового альбома. Команда порадует жителей Москвы и Санкт-Петербурга концертами со специальной программой, в которую войдут и самые новые песни. Вячеслав Никаноров заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о пластинке и предстоящих концертах читайте только на НСН.

«Альбом называется «Путь и шествие», или, если кому-то удобней «Путешествие», ведь, как обычно, самое главное скрывается не на обложке, а внутри пластинки. Это наше девятое студийное издание, очень надеемся, что не последнее. Будем очень рады вас видеть, и после того, как вы нас выслушаете и оцените в первом отделении, мы обязательно споем все наши самые главные композиции. Всех ждем, друзья! Совсем скоро увидимся», - пообещал артист.

Концерты с презентацией нового альбома пройдут 10 ноября в московском клубе «LIVE STARS» и 22 ноября в петербургском клубе AURORA Concert Hall.

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