«Аффинаж»: На «НАШЕСТВИИ» мы сыграем лучшие композиции!

По словам Михаила Калинина, команда готовит к Главном приключению года несколько сюрпризов, правда раскрывать их музыканты не спешат.

Накануне организаторы фестиваля «НАШЕСТВИЕ» объявили очередных участников Главного приключения года. На главную сцену в Большом Завидове выйдут группы Uma2rmaН, «НАИВ», «Джанго», «Ногу Свело!», «Конец фильма», а также Ольга Кормухина и Алексей Белов. На сцене НАШЕ 2.0 выступят «Ангел НеБес», группа «Биртман», «Монеточка» и группа «Нервы».

В этом году «НАШЕ радио» отмечает свое двадцатилетие. Со сцены фестиваля «НАШЕСТВИЕ» прозвучат все самые любимые и самые яркие хиты участников Главного приключения года. Не пропустите! 3,4 и 5 августа – в Большом Завидове ждут вас всех любителей рок-музыки, чтобы вместе отметить юбилей одной из главных рок-радиостанций страны.

Готовится к фестивалю и группа «Аффинаж». В этом году коллектив впервые выступит на главной сцене «НАШЕСТВИЯ». Михаил Калинин заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О сюрпризах, которые его команда готовит для зрителей «НАШЕСТВИЯ», читайте только на НСН.

«Ко всем выступлениям, будь то сольные концерты или же фестивали, мы готовимся очень тщательно, кропотливо составляем трек-лист. Поэтому на «НАШЕСТВИИ» мы представим программу из лучших композиций. Кроме того, вероятнее всего, будут сюрпризы от нас. Какие именно – пока не скажем, на то они и сюрпризы», - отметил артист.

Напоминаем, узнать все подробности о фестивале, а также приобрести билеты на Главное приключение года вы можете найти на сайте Nashestvie.ru.