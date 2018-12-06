«Аффинаж»: Мы записали самый личный из всех своих альбомов

ФОТО: Официальный паблик группы "Аффинаж" в соцсети "ВКонтакте"

Новая пластинка команды называется «Золото». Она представляет собой трилогию, последняя часть которой была представлена совсем недавно.

Группа «Аффинаж» наконец-то представила заключительную часть своей трилогии «Золото». Лидер коллектива Эм Калинин, заглянув в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио», назвал этот альбом самым личным в дискографии команды. Подробности о пластинке читайте только на НСН.

«Альбом «Золото» не был сочинен заранее, он рождался по ходу работы, как нам казалось, очень логично и очень гармонично. «Золото» - это внушительная история из 18 песен (правда, одну из песен мы были вынуждены отправить на доработку). В этой пластинке можно найти черты всех альбомов, которые мы записывали ранее, и даже что-то из того, что мы будем записывать в дальнейшем. Он получился техногенным, и обложки получились соответствующими: на одной изображен робот на фоне разрушительной стихии, на другой – пост апокалипсис (там летит обломок жилого дома с человеком внутри, он блуждает в космосе). То же – и в звуке. Много холодных электронных эффектов, прямой роботизированный бит, и, в целом, очень стерильный звук. Мы, сами того не ожидая, записали психотерапевтическую музыкальную работу, идущую вразрез с той повесткой дня, которая сейчас доминирует в популярной музыке. И мне кажется, что, на сегодняшний день мы записали самый личный из наших альбомов», - подчеркнул артист.

Послушать третью часть альбома «Золото» под названием «Чудо» можно прямо сейчас на сайте nashe.ru. Сейчас группа «Аффинаж» начала последнюю часть гастрольного тура, посвященного выходу альбома. Ближайшие концерты пройдут в Орле, Белгороде, Липецке и Туле, а уже сегодня состоится выступление в Калуге.