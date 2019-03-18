Адвокат Киркорова соскучился по старому защитнику Маруани

ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов

Адвоката Филиппа Киркорова Александр Добровинский, обвинивший Дидье Маруани в вымогательстве, заявил НСН, что будет обсуждать выдвинутый против него иск только с Игорем Труновым.

Против адвоката Филиппа Киркорова – Александра Добровинского, обвинившего Дидье Маруани в вымогательстве в 2016 году, готовится иск на 15 миллионов рублей. Об этом в ходе пресс-конференции в НСН заявил председатель Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры», адвокат Дидье Маруани Евгений Тарло. Он последует за уже поданным иском против короля российской эстрады о нарушении авторских прав французского композитора на музыкальное произведение «A Symphonic space dream». Евгений Тарло заявил, что адвокат должен выполнять свою работу в рамках, а также следить за своей речью.

«Мы вынуждены предъявить ему иск. И сделаем это сегодня вечером. Считаем, что такого рода дела должны разбираться в судах, либо путем примирения. Но в любом случае, господин Добровинский обязан извиниться и опровергнуть свои слова, потому что это безобразие. Он – адвокат, он четко понимает, что такое вымогательство. Обращение в суд за защитой своих прав или обращение к человеку, который нарушил ваши права с предложением урегулировать отношения, не является вымогательством. Здесь даже никаких признаков нет. Я удивлен, как может квалифицированный адвокат допускать такого рода выражения», — сказал Евгений Тарло.

В свою очередь, адвокат Александр Добровинский, представляющий в этом громком деле интересы Филиппа Киркорова, в беседе с НСН заявил, что крайне удивлён тем фактом, что французский музыкант больше не сотрудничает с Игорем Труновым.

«Я имею дело только со старым адвокатом. Мне больше ничего не интересно. Должен возникнуть господин Трунов и мы с ним поговорим. Мне так скучно без него», - отметил собеседник НСН.

Говоря об иске, Александр Добровинский отметил, что не видел его. И поэтому считает крайне странным комментировать то, что не читал.

В свою очередь, французский музыкант, композитор, лидер группы Space Дидье Маруани ждет публичных извинений от российского певца Филиппа Киркорова и его адвоката Александра Добровинского за безосновательные обвинения в вымогательстве. Об этом во время пресс-конференции в НСН рассказал адвокат музыканта Евгений Тарло.

Напомним, в последние годы имя Дидье Маруани появлялось в российских СМИ в связи с судебным иском к Филиппу Киркорову. В 2016 году французский музыкант обвинил российского певца в нарушении авторских прав при исполнении песни «Жестокая любовь».

В декабре 2016 года Маруани прибыл в Россию для того, чтобы встретиться с Киркоровым. В одном из столичных банков стороны должны были обговорить вопрос компенсации. Однако французского музыканта и его адвоката задержали полицейские. Российский певец и его адвокат Александр Добровинский обвинили своих оппонентов в вымогательстве. При этом позже правоохранители отказались возбуждать уголовное дело в отношении Дидье Маруани. Адвокат Игорь Трунов расценил инцидент как спланированную провокацию.