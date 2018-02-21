Адвокат: Киркоров ни разу не явился на слушания по делу о плагиате

ФОТО: Филипп Киркоров // РИА Новости/Евгений Одиноков

Адвокат Игорь Трунов в эфире НСН рассказал, что заседание по делу о плагиате могут снова перенести.

В среду, 21 февраля, в Москве пройдут слушания по делу о нарушении авторских прав в песне, которую исполнял Народный артист РФ Филипп Киркоров. Речь идёт о композиции «Шёлковая нить». Иск против российского певца подал французский автор песен Кассаб Самир Жильберт Синуэ, который написал хит Далиды Helwa ya Baladi, которая и стала предметом спора. По его словам, он не давал разрешения на перевод своей песни на русский язык.

Адвокат Игорь Трунов, который представляет в суде интересы истца, в эфире НСН заявил, что Филипп Киркоров лично ни разу не приехал на слушания по данному делу.

«Представитель Киркорова [адвокат Александр] Добровинский регулярно посещает заседания. Поэтому суд идёт в соответствии с законодательством. Но сам Киркоров еще ни разу не приходил», - рассказал адвокат.

По словам Игоря Трунова, судебные слушания могут быть снова перенесены.

«Сейчас мы находимся перед залом судебных заседаний, здесь очень много прессы, но ответчиков пока нет. В прошлый раз судебное заседание перенесли, потому что выяснялись данные Морсина (автор слов песни «Шёлковая нить», которую истец считает плагиатом своей композиции) и возможность привлечения его в качестве третьего лица. Также суд истребовал ряд доказательств. Сегодня судебные слушания, скорее всего, состоятся. А, может быть, будут отложены. Всё будет зависеть от того, получил ли суд весь объём материалов, которые запросил», - сказал Трунов.

Напомним, Синуэ надеется запретить Филиппу Киркорову исполнять песню «Шёлковая нить», которую он считает плагиатом своей песни Helwa ya Baladi, которая была написана для певицы Иоланды Кристины Джильотти, выступавшей под псевдонимом Далида. Он также намерен получить компенсацию в размере 15 миллионов рублей от компании «Филипп Киркоров Продакшен» и «Первого музыкального издательства».