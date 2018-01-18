«7Б» попытались затормозить время

На днях команда Ивана Демьяна представила публике свою новую песню о том, как важно уметь разглядеть за суетой прекрасные и важные моменты жизни.

Группа «7Б» на своих концертах продолжает радовать поклонников новыми песнями. Не стали исключением и рождественские выступления коллектива. Именно там впервые вживую прозвучал трек «13-й декабрь». Иван Демьян заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, как была написана эта композиция, читайте только на НСН.

«Ничего не предвещало написания чего-то нового. Я давал некий урок игры на гитаре (меня попросили показать несколько аккордов, определенный стиль боя), раскорячил пальцы по ладам, зажал один из аккордов, и тут получился необычный бой. Захотелось сказать, что вот тут-то может начинаться гармония. И тут я взглянул в окно. Это был вечер накануне 1 декабря, я увидел за окном какую-то суету, и тут пришло вдохновение: все преобразилось в одно мгновение. Получилась песня о том, как жаль, когда тот или иной замечательный промежуток времени остается в прошлом. И именно декабрь – особенно суетливый месяц, когда люди торопятся настолько, что не замечают самого обычного и простого. И вот я хотел немного тормознуть время, хотел, чтобы оно зависло», - отметил артист.

Живое выступление «7Б» можно будет 15 февраля на церемонии вручения музыкальной премии «Чартова Дюжина». Билеты можно приобрести на сайте: https://msk.kassir.ru/koncert/chartova-dyujina