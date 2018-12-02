Воскресенье
02 декабря
USD 66.53
EUR 75.75
Музыка

«25/17» возьмут на вооружение приемы Олега Митяева

2 Декабря 2018 в 08:00
«25/17» возьмут на вооружение приемы Олега Митяева
Команда впервые сыграет акустическую программу в большом зале. Ант и Богдан рассказали, как собираются общаться с публикой во время концерта.   

Группа «25/17» готовится сыграть в Москве акустический концерт. Впервые такое выступление пройдет в большом зале. Одной из отличительных черт программы является общение со слушателями – музыканты отвечают на вопросы из зала. Ант и Богдан, бас-гитариста «25/17» заглянули в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, как будет строиться общение со зрителями, и изменится ли программа из-за масштаба площадки, читайте только на НСН.

«Такой программе камерность – к лицу, все это вместе смотрится органично. Но в большом зале попробуем взять харизмой. Что-нибудь придумаем, может быть, будем принимать записки из зала», - отметил Ант.

«Как на концертах Олега Митяева! Ему записочки передают, и все получается», - добавил Богдан.

«Приходите, будет круто! Во всяком случае, мы все для этого сделаем», - пообещал Ант.

Концерт «25/17» пройдет в «Вегас Сити Холле» уже 10 декабря.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.