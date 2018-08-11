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Музыка

25/17 готовят «компромиссную» концертную программу

11 Августа 2018 в 08:30
25/17 готовят «компромиссную» концертную программу
Она будет называться «Вспомнить всё». Презентация новой программы намечена на осень.

Группа 25/17 готовится «Вспомнить всё». Именно так называется новая концертная программа команды, которую музыканты представят 13 октября в московском клубе Adrenaline Stadium. К такому ответственному мероприятию группа начала готовиться уже сейчас. Андрей Бледный заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Подробности о предстоящем концерте читайте только на НСН.

«Пока мы собираемся, чешем головы … За 16 лет мы столько песен насочиняли … Некоторые из них нам уже не очень нравятся, зато нравятся нашим фэнам. И сейчас мы ищем какой-то компромисс. Думаем, как какие-то треки переаранжировать, сохранив, при этом, их энергетику», - пояснил артист.

А сегодня, 11 августа, группа 25/17 выступит на фестивале «НАШИ в городе». Мероприятие, посвященное 20-летию «НАШЕГО радио» пройдет на Васильевском спуске. Также в числе участников – группы Louna, «СерьГа», «Пикник», «7Б»«Калинов Мост», «Ва-банкЪ», КняZz, Ольга Кормухина и Алексей Белов, «Ногу Свело», Нейромонах Феофан, «Слот» и Вадим Самойлов. Вход свободный, а для гостей фестиваля «НАШЕСТВИЕ-2018» доступна экслюзивная фан-зона. Получить туда приглашение можно, введя данные своего билета на «НАШЕСТВИЕ» на сайте nashe.ru.

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