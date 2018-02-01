«Зарядье» и «Лужники» номинированы на международную премию

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников специально для НСН подготовил обзор главных новостей из жизни столицы.

Топ-1: Участники программы реновации смогут расширить свою жилплощадь

Участники программы реновации смогут расширить свою жилплощадь

Участники смогут выкупить дополнительные квадратные метры в новостройках. Доплату можно будет внести по договорам с Московским фондом реновации. Подать письменное заявление нужно именно в фонд. Также участники программы реновации могут приобрести еще одну квартиру с десятипроцентной скидкой. Тем, кто решит улучшить свои жилищные условия в квартирах и увеличить площадь, также предоставляется десятипроцентная скидка.

Топ-2: Появился путеводитель по скидкам

Для владельцев социальных карт появился путеводитель по скидкам.

Держатели социальных карт москвича могут узнать актуальную информацию о скидках, которыми можно воспользоваться в магазинах, кафе, аптеках, туристических агентствах и фитнес-клубах. Он-лайн путеводитель мест со скидками открылся на портале mos.ru. Он-лайн карта предлагает познакомиться со скидками от более чем 5 тысяч компаний по всему городу. Онлайн-карта позволяет выбрать не только место расположения, но и размер скидки, а также категорию граждан, которые вправе воспользоваться льготой. На сегодняшний день в Москве социальными картами пользуются более 4,5 миллионов человек.

Топ-3: «Зарядье» и «Лужники» номинированы на премию

Парк «Зарядье» и стадион «Лужники» номинированы на престижную международную премию.

Сразу два московских проекта номинированы на международную премию в сфере строительства и архитектуры MIPIM Awards. Парк «Зарядье» выдвинут как лучший проект урбанистической регенерации, а стадион «Лужники» - как лучший восстановленный объект. Жюри премии рассмотрело свыше 200 заявок из 55 стран мира. Победители премии будут объявлены на церемонии награждения в марте этого года.

Топ-4: В Москве 11 февраля пройдет велопарад

Маршрут зимнего велопарада пройдет вокруг парка «Зарядье»

Велопарад запланирован на 11 февраля. Он состоится в рамках 6-го Международного зимнего велоконгресса. Участники велопарада проедут от 3-й Фрунзенской улицы до парка «Зарядье», вокруг него и обратно. Всего в Москве в 2018 году пройдет четыре велопарада.

Топ-5: 3 февраля пройдет акция бесплатной диагностики онкозаболеваний

Столичные поликлиники предлагают москвичам пройти бесплатную диагностику онкозаболеваний.

Акция пройдет 3 февраля и приурочена ко Всемирному дню борьбы против рака. Москвичей будут принимать онкологи, эндокринологи и другие специалисты. Горожане смогут узнать больше о профилактике онкологических заболеваний, а также получить консультации медиков.





О проекте:



«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.