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Восьмибальные пробки образовались в Москве из-за снегопада

18 Января 2018 в 11:02
Восьмибальные пробки образовались в Москве из-за снегопада

Из-за снегопада Москва сегодня утром встала в восьмибалльных пробках, сообщает RT. Скорость движения на некоторых участках МКАД, Третьего транспортного кольца и некоторых городских магистралей не превышала 10 км/ч. Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков в эфире НСН рассказал о погоде на сегодня.

«Погодные условия будут определяться совокупность погодных систем. Ожидается неустойчивая зимняя погода, облачно, снег, при усилении юго-восточного ветра до 15 м/с вероятна метель, может выпадать замерзающий дождь с формирование гололеда. В дневные часы прогнозируется -3 -5 градусов».

Добавим, в столице может выпасть до 17% от месячной нормы осадков. Водителей просят пересесть на общественный транспорт, либо заранее выезжать и выбирать пути объезда. 

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