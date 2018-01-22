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Власти Москвы проведут открытый видеорок по приобретению помещений через аукцион

22 Января 2018 в 13:02
Власти Москвы проведут открытый видеорок по приобретению помещений через аукцион

Департамент города Москвы по конкурентной политике проведет открытый видеоурок "Лайфхаки для малого бизнеса: как приобрести помещение напрямую у столицы". В live-трансляции владельцам малого бизнеса расскажут, как приобрести помещение через городской аукцион; кто может претендовать на льготную арендную ставку; какой вариант предпочесть: купить, арендовать или построить; чем «аренда от города» отличается от аренды «другого» собственника. Первый урок пройдет 25 января в 16:00 в соц. сетях Ютуб и Фейсбук Департамента города Москвы по конкурентной политике. Открытые видеоуроки по работе с Инвестиционным порталом в формате LIVE-трансляций  в этом году будут проводиться регулярно.

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