Власти Москвы проведут открытый видеорок по приобретению помещений через аукцион

Департамент города Москвы по конкурентной политике проведет открытый видеоурок "Лайфхаки для малого бизнеса: как приобрести помещение напрямую у столицы". В live-трансляции владельцам малого бизнеса расскажут, как приобрести помещение через городской аукцион; кто может претендовать на льготную арендную ставку; какой вариант предпочесть: купить, арендовать или построить; чем «аренда от города» отличается от аренды «другого» собственника. Первый урок пройдет 25 января в 16:00 в соц. сетях Ютуб и Фейсбук Департамента города Москвы по конкурентной политике. Открытые видеоуроки по работе с Инвестиционным порталом в формате LIVE-трансляций в этом году будут проводиться регулярно.