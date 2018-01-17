Видеоуроки по развитию бизнеса проведут для столичных предпринимателей

Фото: solarconsultant.ca

Портал поставщиков совместно с Департаментом Москвы по конкурентной политике запустит регулярные открытые видеоуроки в формате лайв-трансляций. Предприниматели расскажут о том, как при помощи портала поставщиков выйти на столичный рынок закупок и расширить рамки своего бизнеса, что нужно для регистрации, размещения оферты, анализа закупок и участия в конкурсных процедурах. Также зрители узнают, что нового появилось и в ближайшее время появится на портале. Первый урок пройдет завтра, 18 января в 11 утра в соц. сетях Ютуб и Фейсбук Департамента города Москвы по конкурентной политике