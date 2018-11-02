В выходные москвичам пообещали дождь, а на неделе солнце

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Марина Макарова рассказала НСН, что в целом погода будет «по-ноябрьски комфортной».

В ближайшие выходные жителей столичного региона ожидают осадки, однако температура воздуха по-прежнему будет выше климатической нормы. Об этом в эфире НСН рассказала ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«В предстоящие выходные погоду в столичном регионе будет определять циклон, который подойдёт к нам с северо-запада, поэтому погода будет облачной, влажной, с осадками, ветреной, но более тёплой, чем обычно бывает в это время. Значения среднесуточной температуры будут превышать климатическую норму, примерно на 4-5 °С. В ночь на субботу в Москве небольшой дождь, по области туман, и минимальная температура 3-5 °С выше нуля. По области — 1-6°С. Днём в Москве 6-8°С, в Подмосковье – 4-9°С. Дождь пройдёт уже повсеместно, интенсивность его будет небольшой и умеренной. Такие же осадки сохранятся и в ночь на воскресенье. Минимальная температура 4-6°С, а днём также, как и накануне. В воскресенье будет ветрено, местами порывы будут достигать 12-17 метров в секунду», — описала характер погоды Макарова.

Следующая неделя ознаменуется лёгким похолоданием, но в целом погода будет комфортной, а главное, уйдут дожди, добавила собеседница НСН.

«В воскресенье температура понизиться не успеет, а в понедельник циклон уйдёт, и погода стабилизируется. При этом ночи станут более прохладными, а дневная температура изменится в меньшей степени, а главное, ослабнет ветер, и не будет осадков. Минимальная температура будет близка к нулю в первой половине недели, а днём есть вероятность даже, что мы увидим солнце. Утром не исключены туманы, дневная температура 3-8°С. Но ветер уже будет слабым, и сократится некоторое превышение температуры над нормой до 2-3 градусов. Осадков не ожидается. В целом погода будет по-ноябрьски комфортной», — заключила Макарова.

Добавим, что в столице последний осенний месяц начался с заметного потепления. Некоторые метеорологи даже отмечали, что Москва встречает «прабабушкино» лето. В целом ноябрь обещает быть солнечным и тёплым.