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В уборке московских улиц от снега задействовано почти 60 тыс. человек

1 Февраля 2018 в 15:03
В уборке московских улиц от снега задействовано почти 60 тыс. человек

Жилищно-коммунальные хозяйства Москвы работают в круглосуточном режиме в связи со снегопадами, которые ранее обрушились на Москву. Всего задействованы около 58 тысяч работников, а также 14 тысяч единиц техники. В то же время коммунальщики готовы вывести на улицы ещё 3 тысячи единиц техники. Об этом во время пресс-конференции рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Павел Бирюков.

«Те меры, которые мы принимаем по уборке снега действенны: все коммунальные службы города работают в круглосуточном режиме. У нас есть возможность привлекать до 17 тыс. всевозможной техники, снеговозящей, снегопогрузочной, подметальной», - отметил Бирюков.

Власти Москвы призвали воздержаться от использования личного транспорта и предупредили о возможных перекрытиях переулков для проезда снегоуборочной техники. Бирюков также сообщил, что в столице за январь выпало 65 сантиметров снега.

«При норме снега 46 см в этом январе выпало уже 65 см. Плюс мы ожидаем больших снегопадов с субботы на воскресение - от 25 до 30 см. В последующие дни снег будет продолжать идти. Всего за год в Москве выпадает 165 см. В этом году мы ожидаем порядка двух метров», - сказал заммэра.

Снегопады ожидаются в Москве и в конце недели. Этому будет способствовать балтийский и средиземноморские циклоны, которые придут в столичный регион. Температура воздуха в Москве в течение суток будет колебаться от -1 °С до +1 °С. При этом будет дуть ветер с порывами в 12-17 м/с. 4 февраля они усилятся до 13-18 м/с. Циклон сохранится в Москве и 5 февраля. Продолжит идти умеренный снег, но температура опустится и будет колебаться в пределах от -2 °С до -7 °С.

С начала недели в Москве выпало около двух третей месячной нормы осадков.

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