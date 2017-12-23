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В предстоящее воскресенье на Москву обрушится сильный снегопад

23 Декабря 2017 в 17:07
В предстоящее воскресенье на Москву обрушится сильный снегопад

В предстоящее воскресенье на российскую столицу обрушится сильный снегопад. Как сообщили в МЧС, осадки будут сопровождаться  усилением ветра, порывы которого местами могут составить 16 м/с. В связи с непогодой столичным автомобилистам рекомендуют соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию и избегать необоснованных манёвров, а по возможность пересесть на общественный транспорт.   К слову, в течение субботы и воскресенья температура воздуха в столичном регионе по-прежнему будет превышать климатическую норму. Об этом в НСН рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова:

«В выходные у нас будет, можно сказать, зимний характер погоды. Его будет обеспечивать циклон, который подойдёт с юго-запада. Нас ожидает облачная погода со снегом и  отрицательная температура. Тем не менее, погода будет более тёплая, чем обычно в эти дни календаря. Поскольку это циклон, то давление будет очень низким», - рассказала НСН синоптик.

Марина Макарова добавила, что завтра днём в Москве ожидается  0 °С … -2 °С, в Подмосковье столбики термометра опустятся до минус пяти.

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