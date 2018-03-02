В первые выходные весны Москву заметет снегом

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В Гидрометцентре России рассказали НСН, что на погоду в Москве и области будет влиять южный циклон.

Погода в столичной регионе в предстоящие выходные, 3-4 марта, останется зимней. Москву и область ожидает снег, ветер и низкие температуры. Об этом в эфире НСН рассказала ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

«Первые календарные весенние выходные будут иметь зимний характер погоды. Температурный фон в первые выходные будет отставать от нормы на 4°С. Погода будет непростой, потому что мы ожидаем выход южного циклона, который сейчас формируется над Украиной и будет смещаться на северо-восток. Его влияние будут ощущать Москва и Московская область», - сообщила синоптик.

В субботу и воскресенье в регионе ожидается облачная погода. В ночь на 3 марта местами пройдёт небольшой снег, при этом будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с. Минимальная температура в Москве составит -13°С … -15°С, по области столбики термометров ночью покажут -13°С … -18°С. Днём 3 марта воздух в столице прогреется до -5°С … -7°С. В Подмосковье потеплеет до -4°С … -9°С. Такой же характер погоды сохранится и 4 марта.

«В воскресенье ночью в Москве ожидается -10°С … -12°С, по области -10°С … -15°С. Прогнозируется снег, местами с метелью, местами будет скользко на дорогах. Максимальная температура в воскресенье в Москве составит -6°С … -8°С и в Подмосковье ̶ от -5°С до -10°С», - заключила Макарова.

Циклон продолжит влиять на столичный регион и в понедельник. И начнёт понижаться температура. Вторник станет самым холодным днём, ночью температура в Москве понизится до -15°С … -20°С, днём во вторник термометры покажут -5°С … -10°С. При этом ветер ослабнет, но обойдётся без снега. В среду температура начнёт подниматься, но пока ещё останется отрицательной.