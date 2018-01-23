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В Москве выставлен на торги киоск под кондитерскую

23 Января 2018 в 12:58
В Москве выставлен на торги киоск под кондитерскую

О том, что продаёт и закупает Москва. В этом выпуске о нестационарных торговых объектах, выставленных на аукционы в усадьбе Коломенское на юге столицы. Выставлен павильон под реализацию кафе площадью 100 кв. метров. Начальная стоимость  320 тыс. рублей. Выставлен киоск под реализацию кондитерской площадью 9 кв. метров,  начальная стоимость 9 тыс. рублей.  Выставлен торговый автомат площадью 2 кв. метра, начальная цена в 2 тыс. 400 рублей. На торги выставлено 6 подобных лотов в усадьбе Коломенское. Приём заявок на любой из объектов до 2 февраля. Подробная информация о реализуемых объектах на Инвестиционном портале - investmoscow.ru.

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