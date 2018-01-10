В Москве увеличился интерес в приватизации нежилых объектов

Здравствуйте, в этом выпуске мы расскажем о том, почему выгодно приватизировать нежилые объекты на городских аукционах, а также поделимся с вами историей успеха.

За предыдущий год интерес горожан к приватизации нежилых объектов увеличился. Если за 2016 год среднее количество участников торгов по продаже помещений из имущественной казны лишь иногда было больше чем 4 претендента на лот, то в 2017 в торгах за каждый объект участвовали в среднем по 5 и более человек. По итогам аукционов, в 2016 году реализовано 250 объектов, в 2017 – 202.