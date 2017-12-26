В Москве резко увеличится строительство бюджетного жилья. В 2019-ом году его ввод может увеличиться более чем в два раза. Причиной тому - начало волны переселений по программе реновации. В том же году может появиться льготная ипотека для переселенцев. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. В следующем году предполагается построить порядка 800-от тысяч квадратных метров бюджетного жилья. А далее – миллион триста тысяч. Причём программу по очередникам не планируют сокращать.