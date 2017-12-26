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В Москве резко увеличится строительство бюджетного жилья

26 Декабря 2017 в 19:04
В Москве резко увеличится строительство бюджетного жилья

В Москве резко увеличится строительство бюджетного жилья. В 2019-ом году его ввод может увеличиться более чем в два раза. Причиной тому - начало волны переселений по программе реновации. В том же году может появиться льготная ипотека для переселенцев. Об этом сообщил  заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. В следующем году предполагается построить порядка 800-от тысяч квадратных метров бюджетного жилья. А далее – миллион триста тысяч. Причём программу по очередникам не планируют сокращать. 

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