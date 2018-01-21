В Москве пройдет аукцион для библиофилов

Библиофилы поборются за автографы и редкие книги. Торги аукционного дома «Город муз» пройдут 23 января в Москве, сообщает mk.ru. На них продадут знаменитое герценовское издание написанной в конце XVIII века книги князя Щербатова "О повреждении нравов в России", соединённое под одним переплетом с ещё более знаменитым радищевским "Путешествием из Петербурга в Москву". Экземпляр этой книги вышел в 1858 году в Лондоне. Также на аукционе представят редкие автографы поэтов и писателей: Михаила Зощенко, Надежды Мандельштам, Анастасии Цветаевой и других.