В Москве объявили аукцион на право торговли в музее-заповеднике «Коломенское»

В этом выпуске вы узнаете, как открыть кафе в музее-заповеднике «Коломенское».

Департамент города Москвы по конкурентной политике объявил аукционы на право торговли в пяти крупных торговых павильонах с назначением «Кафе».



Победители аукционов получают возможность открыть кафе в уже установленных деревянных торговых павильонах, выполненных в стиле сказочных теремков. Лоты расположены напротив Казанского сада и вблизи Ярморочной площади в музее-заповеднике «Коломенское». Музей-заповедник Коломенское расположен на юго-востоке Москвы. На обширной территории в 390 гектар расположено много историко-архитектурных объектов, особое место занимает воссозданный дворец царя Алексея Михайловича. А храм Вознесения Господня в Коломенском включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме всего этого Коломенское это красивейший ландшафтный парк, где прогуливаются не только москвичи, но и гости города ежегодно приезжающие в Москву со всего Мира.

Как отмечают в пресс-службе Департамента по конкурентной политике, победители торгов получат готовые обустроенные пространства, останется только установить свое оборудование и мебель.

Площадь нестационарных торговых объектов варьируется от 98 квадратных метров до 324 квадратных метров. Во всех теремках предусмотрены зоны посадки, торговые залы на несколько рабочих мест.

Стартовая цена права торговли варьируется от 254 тысяч рублей до 630 тысяч рублей – в зависимости от площади лота. Оплата производится ежемесячно.

Всего на аукционы за право торговли, а также на аукционы за право размещения киосков выставлены более 180 лотов. Специализация киосков разная – «Мороженое», «Кафе», «Общественное питание», «Овощи и фрукты», «Продовольственные товары», «Сувениры, «Театральные билеты», «Цветы», есть возможность торговать мороженым с тележки.

Объекты находятся на улицах города – в спальных районах, а также в центре Москвы вблизи метро. Десятки лотов расположены в парках.

Площадь объектов от 4 до 300 квадратных метров в зависимости от специализации.

Возможностью открыть кафе на территории одного из самых известных парковых зон Москвы - в парке «Коломенское» - предприниматели смогут воспользоваться до 7 сентября. Для этого нужно подать заявку на участие в городских торгах. Аукционы состоятся 12 сентября.

Договор на право торговли в парке заключается на пять лет.

Ознакомиться с лотовой документацией можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Нестационарные объекты».