Вторник
30 января
USD 56.29
EUR 69.85
Москва

В Москве образовательные центры будут проектировать с бассейнами

30 Января 2018 в 12:20
В Москве образовательные центры будут проектировать с бассейнами

Новые большие образовательные центры в столице будут проектировать с бассейнами. Такое поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, со стороны родителей и детей наличие бассейна пользуется большим спросом.

Собянин отметил, что идею предложила ранее директор школы № 1542.  «Почему бы не проработать вопросы строительства бассейнов для тех комплексов, где их сегодня нет», - отметил мэр города на своем персональном сайте, уточнив, что речь идет о крупных образовательных комплексах в Москве.

Столичные власти намерены собрать заявки от учебных заведений и проработать проекты с учетом строительства бассейнов.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.