В Москве образовательные центры будут проектировать с бассейнами

Новые большие образовательные центры в столице будут проектировать с бассейнами. Такое поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, со стороны родителей и детей наличие бассейна пользуется большим спросом.

Собянин отметил, что идею предложила ранее директор школы № 1542. «Почему бы не проработать вопросы строительства бассейнов для тех комплексов, где их сегодня нет», - отметил мэр города на своем персональном сайте, уточнив, что речь идет о крупных образовательных комплексах в Москве.

Столичные власти намерены собрать заявки от учебных заведений и проработать проекты с учетом строительства бассейнов.