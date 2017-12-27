В московских парках откроют 14 катков и 65 лыжных трасс. Об этом сообщает официальный портал мэра столицы. Катки с искусственным льдом откроются в Битцевском лесу, Измайловском парке, парках «Москворецкий», «Тушинский», «Царицыно», в заказниках «Теплый Стан», «Долина реки Сетунь», а также на территории «Лосиного острова». А в Кускове, парке «Царицыно» и в Серебряном бору зальют катки с естественным льдом. До 9 января во всех парках будут идти концерты, спортивные состязания, викторины и мастер-классы.