В Гидрометцентре рассказали о грядущем похолодании

Директор Гидрометцентра России в эфире НСН рассказал, почему в середине следующей недели столбики термометра опустятся.

Понижение температуры в столичный регион придёт с 23-24 января. Об этом в эфире НСН рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В субботу и воскресенье температурный фон существенно меняться не будет (от -5 °С до -10 °С). Возможно даже повышение температуры в субботу до -3 °С, а понижение температуры (пока это предварительный, так называемый ансамблевый прогноз) мы ожидаем с 23 или даже с 24 января», - сообщил синоптик.

По словам Романа Вильфанда, вместе с похолоданием с неба пропадут облака.

«Дело в том, что отрог высокого давления перевалит через Урал, поэтому мы прогнозируем так называемый восточный процесс, когда воздушные массы будут перемещаться не с запада на восток, что характерно для газовой среды, коей является атмосфера, а, наоборот, с востока на запад. Этот процесс приведёт к тому, что будет повышаться давление на европейской территории России и это приведёт к выхолаживанию подстилающей поверхности при безоблачном небе. При такой погоде присутствуют нисходящие процессы, которые препятствуют облакообразованию, а облака – это покрывало для Земли зимой, поэтому мы прогнозируем, что начиная с 24 числа, температура понизится», - заключил в эфире НСН Вильфанд.

Напомним, сейчас в Москве температура воздуха составляет -9 °С, а влажность воздуха - 95-100%. При этом дует сильный, порывистый ветер (12-17 м/с). Из-за этого на температура воздуха кажется намного ниже, чем она есть на самом деле.